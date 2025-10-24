“Sogno di andare al Napoli e vincere lo Scudetto”: è il figlio di un ex azzurro, che dichiarazione!

Nel corso del podcast “Questo e quello”, Gianluca Di Marzio, uno dei volti più conosciuti del giornalismo sportivo italiano, ha raccontato con sincerità qual è il sogno che custodisce da sempre: sedere dietro una scrivania, ma con la maglia del suo cuore. “Vincere uno Scudetto con il Napoli da direttore sportivo”. Una frase che ha subito fatto il giro del web, non solo per il legame familiare che unisce i Di Marzio alla città partenopea, ma anche per il tono di affetto con cui l’esperto di mercato ha ricordato suo padre, Gianni Di Marzio, ex allenatore e figura amatissima nel mondo del calcio.

Il ricordo del padre e il legame con Napoli

Durante l’intervista, Di Marzio ha spiegato come la passione per il Napoli sia rimasta viva in famiglia, insieme al rammarico per un traguardo mai raggiunto da suo padre in panchina.

“Mio padre sarebbe molto contento, lui non ci è riuscito e sarebbe una grande soddisfazione per lui. Il mio amico Manna stia tranquillo, non c’è nulla, è solo una cosa molto fantasiosa”.

Con queste parole, il giornalista ha voluto sottolineare il valore simbolico del sogno, legato più all’affetto che a un’ipotesi concreta.

Un sogno che parla di passione e identità

Da sempre legato al Sud e alla città di Napoli, Di Marzio ha più volte espresso ammirazione per il progetto del club di Aurelio De Laurentiis, che negli ultimi anni ha riportato la squadra ai vertici della Serie A e d’Europa. Il suo messaggio racchiude il significato più profondo di chi ama il calcio: trasformare un sogno personale in un tributo a una storia di famiglia e di passione per una città unica.