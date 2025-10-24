Napoli – Francoforte, allerta scontri altissima: divieto di trasferta allargato anche ad altri tifosi!

Per Napoli-Eintracht è stata disposta una misura di sicurezza eccezionale. La vendita dei biglietti sarà vietata non solo ai tifosi tedeschi ma anche ai residenti di Bergamo, dopo l’allerta legata ai rapporti tra ultras dell’Atalanta e quelli dell’Eintracht Francoforte. La decisione, comunicata dalle autorità italiane, arriva per prevenire nuovi episodi di violenza come quelli del 2023.

Decisione di sicurezza straordinaria

La partita tra Napoli e Eintracht Francoforte è stata classificata ad alto rischio. Le autorità di pubblica sicurezza hanno esteso il divieto di vendita dei tagliandi anche ai residenti di Bergamo, città al centro dell’attenzione per i legami tra gruppi ultras tedeschi e quelli dell’Atalanta.

“Massima allerta: Napoli-Eintracht vietata anche ai residenti a Bergamo”

Il provvedimento segue le tensioni che avevano caratterizzato la gara di Champions League del 2023, quando si verificarono duri scontri in centro città. Il Ministero dell’Interno ha deciso di intervenire preventivamente per evitare nuovi incidenti.

Amicizie sotto osservazione

Le autorità italiane monitorano i rapporti di amicizia tra i tifosi dell’Eintracht e quelli dell’Atalanta, già emersi in passato. Proprio durante gli scontri del marzo 2023, alcuni supporter bergamaschi avevano fornito appoggio logistico ai tedeschi.

“Sotto osservazione i rapporti di amicizia fra i tifosi tedeschi e quelli dell’Atalanta”

Questa volta la prevenzione è totale. L’obiettivo è garantire una gestione ordinata della sfida e tutelare i tifosi napoletani, evitando qualsiasi rischio di infiltrazioni o disordini.

Tutela dei tifosi azzurri

Restano esclusi dal divieto solo i possessori di Fidelity Card SSC Napoli, sottoscritta prima del 30 agosto 2025. Si tratta di un modo per salvaguardare i veri abbonati e assicurare una presenza controllata sugli spalti del Diego Armando Maradona.

“Al divieto fanno eccezione i possessori di Fidelity Card SSC Napoli sottoscritta in data anteriore al 30 agosto 2025”

La società partenopea invita i propri sostenitori al senso di responsabilità. La sfida con l’Eintracht rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma anche un banco di prova per la maturità del tifo italiano.

Pronti ad ogni evenienza

Gli incidenti del 2023 hanno lasciato un segno profondo e oggi il messaggio è chiaro: serve responsabilità da ogni parte. Napoli vuole vivere una serata di calcio e passione, non di paura. L’allerta resta alta, ma la speranza è che a parlare sia solo il campo.