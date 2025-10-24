Critiche dai napoletani e il “tradimento” di Gattuso: parole al veleno da casa Ancelotti, è polemica!

Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso: storia di un vecchio amore che, da qualche anno, si è tramutato in un sentimento totalmente contrapposto. Colpa del Napoli. O, per meglio dire, di quanto accaduto all’addio del tecnico di Reggiolo (ora CT della Nazionale brasiliana) al club azzurro, con il conseguente arrivo dell’attuale selezionatore della Nazionale Italiana. Un episodio che, evidentemente, segna ancora, negativamente, il rapporto tra i due. A parlarne è Katia Ancelotti, figlia di Carlo, nella sua intervista al Corriere della Sera.

News Napoli calcio, Katia Ancelotti senza peli sulla lingua

Nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, Katia Ancelotti ha svelato nuovi particolari retroscena in merito ai rapporti tesi tra il padre Carlo e Gennaro Gattuso.

“Non si sono più sentiti, nè visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?!”.

“È venuto per la pensione”: Katia Ancelotti si toglie i sassolini dalle scarpe

La stessa Katia Ancelotti ha risposto, a distanza di anni, alle critiche che sono piovute su Carlo anche in occasione della sua esperienza in casa Napoli.

“A Napoli, a Torino con la Juventus, Carlo ha ricevuto scortesie dai tifosi. Come ha reagito? Non gli ha dato peso. Intanto, lui non guarda i social. Mica leggeva o sentiva che a Napoli dicevano che era venuto a prendere la pensione? Quella cosa lì a me ha fatto malissimo, per esempio. A lui dispiace soltanto quando non riesce a fare il suo lavoro”.

Critiche contro Ancelotti Jr, la sorella Katia non ci sta

Tra le varie cose trattate nell’intervista al Corriere della Sera, Katia Ancelotti si è espressa in merito alle critiche scagliate contro il fratello Davide che, anche nel corso della sua esperienza napoletana, ha fatto da secondo al padre Carlo.