Eintracht, i tifosi attaccano Napoli con uno striscione indegno: avete visto? – FOTO

Il Napoli è chiamato a darsi quanto prima un segnale, per lasciarsi alle spalle un periodo tutt’altro che irresistibile. La sconfitta contro il PSV, pesantissima per dimensione del risultato e per una prestazione a un certo punto imbarazzante, ha aperto tante polemiche, con la squadra di Antonio Conte che nei prossimi impegni in programma nella UEFA Champions League è chiamata a svoltare per non perdere il treno almeno dei playoff.

Prossima avversaria in Champions degli azzurri sarà l’Eintracht Francoforte, incrocio a cui sono associate giuste preoccupazioni per quanto riguarda il tema dell’ordine pubblico. Già, perché tra le due tifoserie c’è una rivalità molto accesa, così come si può intuire da quanto successo due stagioni fa. Le autorità italiane sono sulla strada di blindare, difatti, la città partenopea: una scelta, evidentemente, poco gradita dai tifosi del club tedesco.

Champions League, i tifosi dell’Eintracht Francoforte si scagliano contro Napoli e Piantedosi

Uno striscione pesantissimo e indegno contro Napoli e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La frase che è campeggiata sugli spalti in occasione di Eintracht Francoforte – Liverpool, finita 5-1 in favore della squadra della Premier League.

Oltre a prendere di mira la città, la tifoseria tedesca mette nel mirino anche Piantedosi, sottolineando il fatto che quest’ultimo sia originario proprio della città napoletana. Un gesto, quello dei sostenitori del Francoforte, che sta indignando fortemente gli appassionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Napoli – Eintracht Francoforte: sospensione di Schengen

In occasione della trasferta dell’Eintracht in quel di Napoli, le Autorità sono pronte a mettere in atto delle decisioni, anche forti, al fine di evitare ogni tensione. Nelle ultime ore viene sempre più confermata la sospensione dello Spazio Schengen, al fine di evitare ogni tipo di problematica sul piano dell’ordine pubblico.

Il provvedimento dovrebbe andare in vigore tra il 3 e il 4 novembre, proprio per fare in modo che non ci siano infiltrazioni pericolose a margine dell’incontro in programma allo stadio Diego Armando Maradona il 4 novembre, alle 18:45.