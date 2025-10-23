Home ->

Caso Lang, ennesimo ‘problema’ per il Napoli: sta succedendo in queste ore

Noa Lang e il Napoli, una storia bollente che rischia di diventare una vera e propria crisi. Lo scarso impiego del giocatore sta provocando un polverone mediatico: messaggi provocatori a mister Conte, risposte nervose dal tecnico. E ora, anche i social: i tifosi del Besiktas si sono fiondati all’attacco.

Napoli, occhio ai social di Lang: i tifosi del Besiktas all’attacco

Il malumore di Noa Lang è evidente e palese agli occhi di tutti, ma dopo le ultime dichiarazioni decisamente provocatorie post PSV-Napoli, l’aria è diventata molto tesa. Soluzioni drastiche come la cessione al momento sembrano improbabili, eppure qualcuno ci crede.

Infatti, i supporter del Besiktas hanno inondato di commenti l’ultimo post dell’olandese (risalente al 25 settembre), implorandolo di unirsi al club turco. Una tendenza non nuova, ma che rischia di aumentare la tensione: l’accostamento di Lang al Besiktas è inesistente, ma la forza dei social è ben nota.

Laura Bisogno

