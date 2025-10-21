PSV-Napoli Primavera, ottimi spunti in vista dei big: ecco com’è finita in Olanda

I giovani azzurrini del Napoli Primavera hanno strappato un pareggio prezioso in Olanda contro il PSV Eindhoven nella Youth League, terminando la partita senza gol e incassando il secondo punto consecutivo in Europa. La sfida, giocata oggi pomeriggio allo stadio De Herdgang di Eindhoven, ha visto i ragazzi di mister Rocco, in campo con tanti provenienti dalla formazione Under 18 (su tutti Luigi Esposito e Francisco Barido), resistere a un forcing olandese, con un match equilibrato.

Il Napoli Primavera lancia segnali positivi: secondo pareggio in YL

I partenopei hanno tenuto botta nonostante la stanchezza accumulata, offrendo segnali incoraggianti per il futuro della competizione. Un risultato che infonde fiducia in un momento complicato per il club e può essere di buon auspicio per questa sera, quando toccherà ai big del Napoli, che cercheranno, però, di portare a casa più di un pareggio contro il PSV Eindhoven.

Due pareggi in tre partite: il punteggio degli azzurrini

L’espulsione di Bouhamdi al 78’, per un intervento killer su Favicchio, ha sicuramente cambiato gli equilibri, regalando superiorità numerica agli olandesi. Ma la prova di Spinelli, terzo portiere della Primavera (con Ferrante aggregato alla prima squadra per l’infortunio di Contini e Pugliese infortunato) con una serie di interventi a tenere la porta inviolata, premia i ragazzi di mister Rocco, che tornano a casa con un buon punto. Secondo pareggio in tre partite per il Napoli, dunque, che sale così a 2 punti in classifica