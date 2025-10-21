Conte ha cosi recuperato Scott McTominay: sarà proprio lui uno dei protagonisti della serata. In campo anche Lorenzo Lucca che guiderà la manovra offensiva azzurra.

PSV (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. All. Bosz

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Lucca. All. Conte.