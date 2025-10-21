PSV-Napoli, Conte cambia ancora: pronta la mossa a sorpresa

Archiviata la sconfitta per 1-0 fuoricasa contro il Torino di Marco Baroni, il Napoli deve subito tornare sulla retta via. Questa sera, gli azzurri, hanno subito una grande occasione contro il Psv Eindhoven, gara valida per la terza giornata di League phase della nuova Champions League 2025/2026.

Sconfitta contro il Manchester City e vittoria contro lo Sporting Lisbona nelle prime due giornate europee del Napoli, al suo ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, che rendono fondamentale la gara di questa sera contro gli olandesi.

Antonio Conte, intanto, ha sciolto gli ultimi dubbi in casa Napoli: pronto l’esordio dal 1′ per Noa Lang, che sostituirà l’infortunato Scott McTominay.

Napoli, esordio da titolare per Lang: la decisione di Conte

Nella conferenza stampa pre-macht, Antonio Conte, ha ribadito l’importanza di integrare i nuovi acquisti e di come Noa Lang stia migliorando, soprattutto sotto il profilo tattico. Il mister salentino, inoltre, ha dichiarato che molto presto vedremo l’esterno olandese scedere in campo tra i titolari.

Come riportato dal Corriere della Sera, Lang avrà questa sera la sua chance, andando a sostituire Scott Mctominay ancora non al meglio dopo il rientro dalla sosta.

Noa Lang, quindi, farà il suo esordio dal 1′ con il Napoli proprio contro la sua ex squadra, il Psv Eindhoven, in una partita che sicuramente avrà un sapore speciale per lui, che esordirà da titolare con al sua nuova squadra nel suo vecchio stadio contro i suoi vecchi compagni.

Le probabili formazioni di Psv-Napoli

Di seguito le probabili formazioni riportate dal Corriere della Sera in merito alla sfida di questa sera tra Psv e Napoli:

Psv (4-2-3-1): Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til.

Napoli (4-4-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, Lang; De Bruyne, Lucca.

Azzurri che con molta probabilità useranno il 4-4-2 in fase di non possesso, con Kevin De Bruyne alto in pressione vicino a Lucca, mentre in fase di possesso palla sarà verosimilmente il classico 4-3-3 con gli esterni che affiancherrano l’attaccante italiano.

Conte, dunque, è pronto a lanciare dai titolare Noa Lang per la sfida contro la sua ex squadra. Vedremo, per la prima volta, a che punto è l’esterno olandese nell’inserimento negli schemi del mister salentino.