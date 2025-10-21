“Conte voleva davvero De Bruyne?”: la risposta di Manna in diretta non lascia dubbi

Giorni di riflessioni e domande in casa Napoli. La sconfitta contro il Torino ha lasciato un segno all’interno dell’ambiente azzurro che in questi giorni sta facendo anche i conti con le assenze. L’ultimo recupero di McTominay – titolare contro il PSV Eindhoven – rappresenta ovviamente una buona notizia ma c’è in questi giorni c’è chi si è domandato se il mercato fatto dal Napoli sia stato valido e utile per la causa di Conte.

PSV-Napoli, Manna e la risposta di De Bruyne

Il direttore Giovanni Manna, prima della sfida tra gli azzurri ed il PSV, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sui alcuni temi legati alla squadra partenopea:

“Noi siamo concentrati sul lavoro, abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato nove calciatori ed avevamo necessità di ampliare la rosa su un progetto pluriennale. Passare da certe realtà al Napoli che è una realtà consolidata che ha vinto lo Scudetto non è semplice”, ha spiegato Manna.

Il direttore ha poi proseguito rispondendo anche una domanda particolare legata a Kevin De Bruyne: