Conte lancia Lucca in diretta: parole al miele prima di PSV-Napoli

A pochi istanti ormai dall’ostico turno di Champions in casa del Psv, mister Conte ha parlato ai microfoni di Sky, togliendo ogni dubbio riguardo le condizioni fisiche di McTominay e sciogliendo il “nodo” centravanti. Poi alza la guardia ed elogia la squadra di Bosz, sconfitta una sola volta in questo inizio di stagione, proprio nel primo turno di Champions contro l’Union Saint-Gillois

Le parole di Mister Conte

“Scott ha detto di ‘si’, gioca e va benissimo così. Conferma di Lucca? Chi ha la possibilità di giocare dall’inizio è importante che dia segnali. Lorenzo sta cercando di alzare il livello e per lui è una grande opportunità ora che è meglio non rischiare Hojlund.”

Sul Psv

“Non è una squadra semplice da affrontare, li abbiamo studiati e bisogna fare attenzione. In base a come si metterà la partita faremo delle scelte nel secondo tempo”