“Lo consideriamo acquistato”: l’annuncio di mercato riguarda il Napoli, avete saputo?

Momento sicuramente non facile per il Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Torino di sabato pomeriggio. Uno stop che induce diverse riflessioni in casa azzurra, con la speranza che la prossima partita, ormai alle porte, contro il PSV Eindhoven in UEFA Champions League possa essere il punto giusto da cui poter ripartire. Resta, però, il rammarico della partita di sabato, decisa dal più classico gol degli ex come quello di Giovanni Simeone, che si sta conquistando consensi in questa sua nuova esperienza al Torino, così come dichiarato dal presidente del club granata Urbano Cairo.

Cairo racconta la scelta di puntare su Simeone

Solo dopo la vittoria sul Napoli, Urbano Cairo ha svelato i retroscena dell’operazione. Intervistato da Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente granata ha spiegato che il passaggio di Simeone al Torino è destinato a diventare definitivo.

“È un prestito con riscatto che diventa obbligatorio in modo molto facile. Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti”

Cairo ha raccontato di aver seguito Simeone da tempo:

“Ci pensavamo già da gennaio, poi quest’estate ho detto al mister di prenderlo subito. Era felicissimo e abbiamo fatto bene, ha quello spirito Toro importante per tutti noi”.

Il legame con Napoli resta vivo

Simeone non ha mai nascosto il legame con Napoli, città che gli ha dato un posto speciale nei cuori dei tifosi azzurri per il suo contributo decisivo nella corsa allo scudetto. Ora, in granata, vive una nuova fase della carriera, ma con la stessa passione e mentalità che aveva mostrato al Maradona.

Il suo cammino al Torino è appena iniziato, ma la determinazione e l’impatto fanno pensare che quella di Cairo non sia solo un’intuizione di mercato, ma la conferma di un giocatore che, anche lontano da Napoli, continua a lasciare il segno.