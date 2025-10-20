Home ->

“Ha reagito così”, Conte spiazza tutti: cos’è successo dopo Torino – Napoli

di
Simeone esulta al gol in Torino Napoli

La delusione è ancora palpabile in casa Napoli: la sconfitta contro il Torino è un macigno ancora pesante per tutti i tifosi azzurri, che ora sperano di rifarsi in vista della prossima sfida di UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven. Non un momento esaltante per la squadra azzurra, che si è vista sfilare anche il primato in classifica, dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina. Antonio Conte, però, sa come ripartire e già in queste ore è iniziato un lavoro anche dal punto di vista mentale per azzerare ogni scoria negativa. Anzi, il tutto è già partito già nell’immediato post di Torino – Napoli: a parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, spiegando quella che è stata la reazione del tecnico negli spogliatoi.

Nessuna ramanzina da Conte dopo Torino – Napoli: la ricostruzione

Qual è stata la reazione di Antonio Conte dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Torino? Il tecnico azzurro ha cercato fin da subito, con il suo atteggiamento, di fare in modo che il ko contro i granata possa non risultare troppo gravoso nella testa dei giocatori.

Antonio Conte dà indicazioni
Antonio Conte a bordocampo dà indicazioni alla sua squadra in Torino – Napoli – La Presse – spazionapoli.it

Questo è quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Conte ha parlato alla squadra sabato sera al fischio finale. Lo ha fatto nello spogliatoio coadiuvato dalla spalla Oriali. Nessun richiamo, nessuna ramanzina.

L’allenatore azzurro non esploderà con questo gruppo che si mette a disposizione della sua visione di gioco. Vuole fare di necessità virtù: le difficoltà trasformarle in una opportunità. È in atto una trasformazione, lo ha spiegato ai calciatori, al club, pure ai tifosi due volte tra pre e post Torino”.

Francesco Fildi

