Quando tornano Hojlund e McTominay? Le ultime verso il PSV Eindhoven

Preoccupazione diffusa e una domanda che ormai si rincorre da ore tra i tifosi azzurri: quando torneranno a disposizione Rasmus Hojlund e Scott McTominay? Ieri la sconfitta contro il Torino senza di loro in campo, entrambi in tribuna per dei problemi fisici. Ora, però, i match contro il PSV di Champions League e la prossima sfida di campionato contro l’Inter saranno cruciali.

Hojlund-McTominay: per Conte pedine fondamentali

Due calciatori che in questa prima fase della stagione hanno dimostrato di essere molto importanti all’interno dello scacchiere di Conte. Ecco perché l’allenatore li aspetta, e già nel prossimo match contro il PSV Eindhoven potrebbe esserci il rientro di uno dei due.

“Tra due giorni, però, si torna già in campo ed è quindi corsa contro il tempo per il loro recupero. La sensazione, al momento, è che sarà complicato vedere McTominay in campo a Eindhoven – dovrebbe giocare con i punti? -, mentre forse Rasmus potrebbe farcela”, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

La speranza di Conte

Le prossime ore saranno decisive per avere delle risposte concrete. Conte spera di riavere almeno uno dei due, ed il papabile sembra essere proprio l’ex attaccante del Manchester United che in queste prime uscite tra club e nazionale ha fatto registrare dei numeri importanti.

Da capire, poi, cosa s’inventerà l’allenatore in caso di forfait di uno dei due o di entrambi: possibile che si rifaccia ad alcune delle decisioni di ieri o che decida di stravolgere tutto e magarti valutare anche una variante tattica.