Infortunio Rrahmani, svolta sul rientro: novità importante per Conte

Dall’infermeria stanno tornando tutti quei calciatori che rappresentano un valore aggiunto importante per il Napoli. Quello di Alessandro Buongiorno era atteso, soprattutto per ridare alla difesa azzurra una pedina importante. Ora tocca ad Amir Rrahmani, ci sono novità importanti in tal senso.

Napoli, rientro Rrahmani: importanti novità in vista

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe poi cosi lontano il ritorno in campo del difensore kosovaro. La rosea punta su una data in particolare per rivedere Rrahmani in campo.

“Conte spera di recuperare almeno Rrahmani per l’Inter, dopo aver ritrovato ieri Buongiorno. Sì, anche la difesa ha bisogno dei suoi pilastri per rialzare il muro e sentirsi più protetta. Ma per Eindhoven niente alibi: serve il miglior Napoli per ripartire”, scrive oggi La Gazzetta.

Conte vuole voltare pagina dopo Torino

La sconfitta col Torino è pesante da digerire e sottolinea tutta una serie di criticità sulle quali Antonio Conte dovrà lavorare da qui alle prossime settimane. Certo, i rientri nel reparto difensivo rappresentano un passaggio importante per l’allenatore azzurro.

Prima Buongiorno, poi Rrahmani: quando il reparto sarà nuovamente al completo, per Conte sarà necessario tirare una linea. Il tecnico si aspetta una svolta già in Champions League contro il PSV, ma la sfida con l’Inter potrebbe diventare già oggi uno spartiacque cruciale.