“I dubbi restano!”: si accende il caso sul gol di Simeone in Torino-Napoli

Il post-partita di Torino-Napoli si accende ancora. La moviola del Corriere dello Sport ha infatti sollevato dubbi pesanti sul gol di Giovanni Simeone, ritenendo possibile un fuorigioco per la posizione avanzata dell’attaccante rispetto alla linea difensiva. Al centro dell’episodio c’è anche Billy Gilmour, protagonista di un contrasto che ha riaperto il dibattito sul concetto di “giocata attiva” da parte di un difensore. Un dettaglio che potrebbe cambiare la valutazione dell’azione dell’1-0.

Torino-Napoli, la moviole del Corriere

“Marcenaro bocciato: restano dubbi sul gol! Gilmour è vicino ad Adams e lo contrasta in allungo, resta qualche dubbio sul concetto di giocata, dato che Simeone è avanti!”

Così scrive la moviola del Corriere dello Sport, puntando il dito sull’episodio decisivo di Torino-Napoli. Il dubbio nasce dal momento in cui il pallone viene toccato e dalla posizione del centravanti argentino, che secondo alcuni sarebbe oltre l’ultimo difensore. L’arbitro Matteo Marcenaro, dopo il controllo VAR, aveva convalidato la rete, ma il giornale parla di “giocata non chiara” e posizione da rivedere.

Dubbi e perplessità: si infiamma il web

Il caso ha subito acceso il confronto tra tifosi e addetti ai lavori. Simeone, autore del gol che aveva sbloccato la partita, si è limitato a esultare senza polemiche, mentre la discussione si è spostata sull’interpretazione regolamentare. Il Corriere dello Sport insiste sul concetto di giocata attiva, spiegando che il tentativo di Gilmour di intervenire su Adams potrebbe non considerarsi “nuova azione”, lasciando così Simeone in fuorigioco tecnico.

Episodi come questo dimostrano quanto il margine di interpretazione resti ampio, anche con la tecnologia in campo. Una discussione che, come spesso accade in Serie A, continuerà per giorni, tra analisi regolamentari e opinioni da moviola.