Doppia firma, De Laurentiis chiude: tutto fatto per il Napoli, arriva l’annuncio

Il Napoli lavora al futuro, e lo fa puntando sui giovani che in questo momento sono già a disposizione di Antonio Conte. In casa azzurra tiene banco la sconfitta di ieri contro il Torino, ma anche quelle che sono le situazioni interne di alcuni componenti della rosa azzurra. Tra questi Vergara e Ambrosino che sono pronti a prolungare il proprio rapporto con il club partenopeo.

SSC Napoli, doppia firma: arrivano i rinnovi

Come riportato da Niccolò Schira attraverso il suo account X, il Napoli avrebbe chiuso per i rinnovo di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino: già da settimane si parlava proprio di quelle che erano le trattative per tenere in azzurro i due ragazzi ancora per i prossimi anni.

Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha confermato tutto: “Affare fatto! Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno firmato l’estensione del contratto con Napoli fino al 2030. Le pratiche sono appena state completate e sigillate”.

Giovani e promettenti: il Napoli ci crede

Che Antonio Conte abbia fiducia nei due ragazzi, si era capito già dalle parole pronunciate a loro favore nelle scorse settimane. L’allenatore azzurro ha fatto capire chiaramente quanto entrambi si siano messi a disposizione della causa e siano pienamente all’interno del progetto.

“Voglio spendere anche due parole su Ambrosino e Vergara. Sono due ragazzi che stanno facendo dei miglioramenti importanti: lo dico senza piangerie, altrimenti starei zitto. Potrebbero avere spazio”, aveva detto l’allenatore qualche settimana fa in conferenza stampa.