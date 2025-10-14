Napoli, preoccupa per Lobotka: novità sui tempi di recupero

A Castel Volturno cresce l’attesa per capire quando Stanislav Lobotka potrà tornare in gruppo. Il centrocampista slovacco, rientrato dagli impegni con la Nazionale, sarà valutato dallo staff medico del Napoli che preferisce non forzare i tempi e gestire il recupero con la massima cautela.

Napoli, gestione prudente per il ritorno di Lobotka

Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro e riportato da ‘Il Mattino’, Lobotka potrebbe essere uno degli ultimi a rientrare pienamente a disposizione. Lo staff sanitario del club ha deciso di monitorare quotidianamente le sue condizioni, evitando rischi inutili in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions League.

“Stanislav Lobotka è forse quello che tornerà più tardi di tutti: lo staff medico azzurro ha sotto controllo tutto e gestirà i recuperi in maniera oculata.”

Il giocatore resta comunque sereno, consapevole che la priorità è recuperare la condizione ideale per affrontare al meglio la parte più intensa della stagione.

Tutto sotto controllo a Castel Volturno

Lo staff di Antonio Conte segue con attenzione anche gli altri nazionali, di rientro nelle prossime ore. I programmi individuali saranno adattati alle esigenze fisiche di ciascun calciatore, con particolare attenzione a chi ha accumulato più minuti o piccoli fastidi muscolari.

La cautela, in questa fase, è una scelta condivisa da tutto lo staff tecnico: la condizione di Lobotka e dei compagni sarà valutata passo dopo passo, senza affrettare il ritorno in campo.