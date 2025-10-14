Napoli, la mossa di De Laurentiis per il futuro: arriva la firma

Settimana importante in casa Napoli, con l’annuncio ufficiale ormai imminente: Antonio Vergara ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Un segnale chiaro della fiducia della società e, soprattutto, di Antonio Conte, che ha scelto di puntare con decisione sul giovane centrocampista classe 2003.

Vergara resta a Napoli per volontà di Conte

Il talento cresciuto nel vivaio azzurro era stato protagonista di una buona stagione in prestito alla Reggiana, attirando l’interesse di diversi club di Serie A. In estate, infatti, Cremonese, Lecce e Parma avevano sondato il terreno per un trasferimento, ma la risposta del Napoli è stata netta. “In settimana la società del presidente Aurelio De Laurentiis ufficializzerà la blindatura del centrocampista Antonio Vergara”, scrive oggi Tuttosport.

Conte ha espresso fin da subito la volontà di trattenerlo, convinto che il ragazzo possa crescere rapidamente all’interno del suo sistema di gioco. La decisione è stata condivisa con la dirigenza, che ha trovato l’accordo per un prolungamento a lungo termine.

Rinnovo fino al 2030: fiducia totale nel talento azzurro

Il nuovo contratto, firmato a inizio ottobre, rappresenta una dimostrazione concreta di fiducia. Vergara continuerà a lavorare sotto la guida di Conte, che lo considera un profilo ideale per la sua idea di calcio dinamico e verticale. “In estate è rimasto alla corte di Antonio Conte proprio per manifesta volontà dell’allenatore salentino, che crede parecchio nelle potenzialità dell’ex Reggiana.”

La crescita di Vergara sarà seguita con attenzione da tutto l’ambiente azzurro. Il ragazzo ha già mostrato personalità e qualità tecniche, e ora ha davanti a sé l’occasione di diventare un punto fermo del Napoli del futuro.