Napoli, Conte può esultare in vista del Torino: le buone notizie sono tre

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno per preparare il prossimo match di Serie A contro il Torino. Dopo i giorni dedicati alle Nazionali, la squadra è tornata a lavorare agli ordini di Antonio Conte, decisa a mantenere il ritmo alto e la concentrazione in vista della ripresa del campionato.

Lavoro di forza nel pomeriggio a Castel Volturno

Nel pomeriggio, il gruppo ha svolto una seduta di lavoro focalizzata sulla forza e sulla parte atletica. L’obiettivo dello staff tecnico è consolidare la condizione fisica dopo la pausa e reintegrare gradualmente i giocatori rientrati dagli impegni internazionali.

“Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro di forza.”

Rientrano Gilmour, Hojlund e McTominay

Buone notizie per Conte: Billy Gilmour, Rasmus Hojlund e Scott McTominay sono tornati a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali. I tre si sono uniti al gruppo e hanno preso parte alla sessione odierna, un segnale incoraggiante per la sfida contro il Torino al Maradona.

La settimana proseguirà con sedute mirate al lavoro tattico e alla rifinitura, in vista di un test importante per confermare la crescita della squadra sotto la guida del tecnico salentino.