Napoli, l’uomo che ha sorpreso anche Conte: adesso è insostituibile

La crescita di Matteo Politano nel Napoli è una delle note più positive di questa stagione. Da alternativa di lusso a giocatore imprescindibile, l’esterno romano si è guadagnato la fiducia piena di Antonio Conte, che lo aveva già allenato ai tempi dell’Inter ma senza dargli continuità.

Politano, la rinascita con Conte

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino è rimasto colpito dalla trasformazione del suo ex giocatore.

“La trasformazione di Politano ha convinto tutti. Anzi, per certi versi ha colpito in primis Conte che lo aveva già allenato al primo anno di Inter.”

Durante quella stagione, Politano aveva collezionato solo undici presenze in campionato per 253 minuti complessivi, più quattro apparizioni in Champions League per appena un’ora di gioco totale. Pochi mesi dopo, fu ceduto al Napoli.

Oggi la situazione è completamente diversa. Politano è diventato un riferimento tattico nel sistema di Conte, un giocatore in grado di interpretare il ruolo con equilibrio, corsa e precisione.

La fiducia del tecnico e la continuità in campo

Il tecnico azzurro lo ha pubblicamente elogiato per la sua crescita e il suo contributo costante in entrambe le fasi.

“Oggi, invece, è insostituibile e lo stesso tecnico azzurro lo ha esaltato tempo fa.”

L’esterno ex Roma e Sassuolo è ora uno dei perni del Napoli, grazie alla sua capacità di adattarsi e leggere le situazioni di gioco. La fiducia di Conte ha dato i suoi frutti, e Politano sta rispondendo con prestazioni sempre più mature.

La sua parabola rappresenta una delle storie più significative del nuovo ciclo azzurro: da riserva marginale all’Inter a protagonista assoluto al Maradona, dove ha ritrovato fiducia e centralità.