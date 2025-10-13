Napoli, Conte ancora in ansia: le ultimissime novità per i rientri di Lobotka, Politano e Rrahmani

Restano giornate complicate per il Napoli sul tema infortuni. Dagli ultimi report emergono poco confortanti novità sullo stop di Stanislav Lobotka. Per Matteo Politano arrivano indicazioni più caute sui tempi di recupero, mentre Amir Rrahmani è ancora ai box e salterà altre due gare. Un pacchetto di assenze che pesa sulle rotazioni di Antonio Conte in vista del calendario fitto tra Serie A e impegni al Maradona.

Il caso Lobotka: cinque gare senza regista

“Salta almeno cinque partite.”

È il passaggio che accompagna lo stop di Lobotka, perno del centrocampo. Il Napoli dovrà rinunciare ancora a lungo a uno dei suoi intoccabili. Conte dovrà rimodellare la costruzione con alternative di ruolo come Gilmour, e minutaggi distribuiti, proteggendo la linea difensiva nelle uscite dal basso.

Politano, aggiornamento prudente

Per Politano il club mantiene una linea di cautela. L’esterno è fondamentale per ampiezza e rifiniture sul secondo palo, ma la priorità resta il pieno recupero. Lo staff valuterà giorno per giorno carichi e risposte in allenamento prima di fissare una data. Aumentano, però, le chance per rivederlo in campo già nel prossimo weekend contro il Torino.

Rrahmani ancora KO: altre due gare

La situazione di Rrahmani complica le scelte dietro. Il kosovaro salterà sicuramente la prossima sfida contro il Torino ed è in fortissimo dubbio per il match con l’Inter. Con l’ex Verona ancora fermo, aumentano le chance per Juan Jesus e il rientrante Buongiorno, con Beukema prima alternativa.