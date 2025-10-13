Dalla Turchia: il Galatasaray punta un titolare del Napoli già per gennaio

Dalla Turchia arriva una nuova voce di mercato che coinvolge il Napoli e uno dei suoi pilastri di centrocampo. Il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Zambo Anguissa per la finestra invernale di mercato. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Ali Naci Kücük su Futbol Arena, con ulteriori conferme riportate dal quotidiano Sabah.

Il Galatasaray punta su Anguissa

Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul avrebbe inserito Anguissa tra gli obiettivi principali per rinforzare la mediana già a gennaio: Onyedika e Anguissa i nomi in cima alla lista dell’allenatore Okan Buruk .

Il centrocampista camerunese piace per la sua fisicità, la capacità di recuperare palloni e l’esperienza maturata in Serie A e in Champions League con la maglia azzurra.

L’allenatore Okan Buruk considera Anguissa un giocatore perfetto per il suo sistema di gioco, mentre la dirigenza del Galatasaray vede l’operazione come un’opportunità concreta, anche grazie ai rapporti con l’agente del calciatore.

Un affare possibile solo in caso di qualificazione europea

La trattativa, tuttavia, è legata ai risultati europei del Galatasaray. Se la squadra finirà tra le prime 24 in Champions League, proverà a fare questo affare.

Il Napoli, dal canto suo, considera Anguissa un elemento fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte e difficilmente aprirebbe alla cessione nel mercato invernale, a meno di un’offerta economica di grande peso.

Per il momento, si tratta solo di un’indiscrezione, ma in Turchia sono convinti: il Galatasaray farà un tentativo concreto a gennaio.