Spalletti stila il suo XI ideale: quanti giocatori del Napoli! – FOTO

Luciano Spalletti inserisce tre giocatori allenati al Napoli nel suo XI ideale

Luciano Spalletti, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha stilato la sua personale formazione ideale, tenendo presente i suoi giocatori allenati, fino a ora, nel corso della sua carriera.

L’amarezza per un’esperienza in Nazionale che sarebbe potuta andare sicuramente in maniera diversa e l’affetto per Napoli palesato ancora una volta. È un Luciano Spalletti a cuore aperto quello che si è visto al Festival dello Sport di Trento (clicca qui per le sue dichiarazioni), durante il quale ha espresso il suo punto di vista sulla Nazionale, ma anche sui suoi trascorsi al Napoli.

Nel corso del suo intervento, il tecnico di Certaldo ha stilato anche il suo undici titolare ideale: presenti ben tre giocatori allenati durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Festival dello Sport, Spalletti inserisce tre giocatori del Napoli nel suo XI ideale

Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia: questi sono i tre giocatori, allenati a Napoli, inseriti nell’undici ideale della sua carriera.

Luciano Spalletti inserisce tre giocatori allenati al Napoli nel suo XI ideale – spazionapoli.it

Di seguito, la formazione scelta dall’allenatore toscano, che per l’occasione ha puntato su un 4-2-3-1:

  • Szczesny
  • Di Lorenzo
  • Jankulovski
  • Koulibaly
  • Chivu
  • Pizarro
  • De Rossi
  • Salah
  • Totti
  • Kvaratskhelia
  • Dzeko

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
