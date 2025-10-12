Spalletti stila il suo XI ideale: quanti giocatori del Napoli! – FOTO

Luciano Spalletti, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha stilato la sua personale formazione ideale, tenendo presente i suoi giocatori allenati, fino a ora, nel corso della sua carriera.

L’amarezza per un’esperienza in Nazionale che sarebbe potuta andare sicuramente in maniera diversa e l’affetto per Napoli palesato ancora una volta. È un Luciano Spalletti a cuore aperto quello che si è visto al Festival dello Sport di Trento (clicca qui per le sue dichiarazioni), durante il quale ha espresso il suo punto di vista sulla Nazionale, ma anche sui suoi trascorsi al Napoli.

Nel corso del suo intervento, il tecnico di Certaldo ha stilato anche il suo undici titolare ideale: presenti ben tre giocatori allenati durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Festival dello Sport, Spalletti inserisce tre giocatori del Napoli nel suo XI ideale

Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia: questi sono i tre giocatori, allenati a Napoli, inseriti nell’undici ideale della sua carriera.

Di seguito, la formazione scelta dall’allenatore toscano, che per l’occasione ha puntato su un 4-2-3-1: