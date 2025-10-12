Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Spalletti? Ha detto scemenze”, netto attacco contro l’ex tecnico azzurro

di
Spalletti in panchina con l'Italia

Non si è fatta attendere la risposta alle durissime parole che Spalletti ha rivolto al patron azzurro ed è arrivata da un autentica bandiera della storia azzurra.

Che i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis non fossero esattamente idilliaci non è di certo un segreto e il tecnico di Certaldo non perde occasione di ricordarlo in ogni momento utile.

Stavolta, all’ennesima stoccata del mister campione d’Italia, ha risposto direttamente e senza peli sulla lingua un volto storico e amatissimo dalla piazza partenopea.

Durissima risposta a Spalletti: le parole

Una vita con la maglia azzurra incollata addosso e la fascia da capitano come coronamento di un percorso lunghissimo, terminato poi con la vittoria del primo storico Scudetto azzurro. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe “Pal e Fierr” Bruscolotti che, anche stavolta, è entrato duro come uno dei suoi mitici tackle.

Spalletti cammina pensieroso
Durissima risposta a Spalletti: le parole – LaPresse – Spazionapoli.it

Intervenuto durante Campania Sport su Canale 21, ha così commentato le parole di Spalletti:

“Che senso ha dire tutte queste cose a distanza di tempo? Non ci guadagna niente e, anzi, sminuisce la sua figura. Ora è inutile dire tutte queste scemenze. A che pro?

Infine, non è mancato un passaggio sul caso Osimhen:

“Storia vecchia. Il Napoli da fastidio quando riesce a vincere qualcosa e il gruppo del Nord le prova tutte per sminuire l’operato azzurro. Proprio voi parlate che ne avete fatte di tutti i colori? Il Napoli ha operato bene, con credibilità e questo l’ha portato alla vittoria.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie