“Spalletti? Ha detto scemenze”, netto attacco contro l’ex tecnico azzurro

Non si è fatta attendere la risposta alle durissime parole che Spalletti ha rivolto al patron azzurro ed è arrivata da un autentica bandiera della storia azzurra.

Che i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis non fossero esattamente idilliaci non è di certo un segreto e il tecnico di Certaldo non perde occasione di ricordarlo in ogni momento utile.

Stavolta, all’ennesima stoccata del mister campione d’Italia, ha risposto direttamente e senza peli sulla lingua un volto storico e amatissimo dalla piazza partenopea.

Durissima risposta a Spalletti: le parole

Una vita con la maglia azzurra incollata addosso e la fascia da capitano come coronamento di un percorso lunghissimo, terminato poi con la vittoria del primo storico Scudetto azzurro. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe “Pal e Fierr” Bruscolotti che, anche stavolta, è entrato duro come uno dei suoi mitici tackle.

Intervenuto durante Campania Sport su Canale 21, ha così commentato le parole di Spalletti:

“Che senso ha dire tutte queste cose a distanza di tempo? Non ci guadagna niente e, anzi, sminuisce la sua figura. Ora è inutile dire tutte queste scemenze. A che pro?

Infine, non è mancato un passaggio sul caso Osimhen: