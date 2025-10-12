Scelta definitiva: il ribaltone è CLAMOROSO, riguarda il giocatore del Napoli

Proprio in questi minuti è arrivata la conferma: la notizia riguarda anche un giocatore di proprietà della SSC Napoli.

Weekend senza partite di campionato, a causa della seconda sosta di stagione per gli impegni delle varie Nazionali. Pausa forzata, ovviamente, anche per il Napoli, che quanto prima tornerà a lavorare a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Torino, dopo qualche giorno di riposo in questo fine settimana. Molti gli azzurri che, in questo momento, sono impegnati con le rispettive rappresentative, ma sono diversi i calciatori che non hanno potuto rispondere alle convocazioni.

Tra essi, c’è Vanja Milinkovic Savic: il portiere serbo, protagonista nelle ultime due sfide giocate dai partenopei contro Sporting Lisbona e Genoa, è rimasto a Napoli per un problema alla schiena. Un’assenza importante per la sua Serbia, che intanto deve far fronte a un momento non semplice: è dell’ultim’ora la notizia che vede il Commissario Tecnico Dragan Stojkovic dare le dimissioni, in seguito alla pesante sconfitta contro l’Albania.

Serbia nei guai senza Milinkovic Savic, il CT Stojkovic si dimette

Dragan Stojkovic si dimette dal ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio della Serbia: questa è la decisione che in questi minuti trapela proprio dai media serbi.

Decisiva, evidentemente, la sconfitta contro l’Albania, che complica e non di poco il discorso qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un momento complicato per la squadra di Vanja Milinkovic Savic, che spera ovviamente di poter avere l’occasione di mettersi in mostra ai prossimi campionati del Mondo.