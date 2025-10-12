Napoli su Norton-Cuffy, c’è anche la Juve: quanto chiede il Genoa

Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi che stanno impressionando in questo inizio di stagione di Serie A: il Napoli e la Juve valutano un assalto per l’esterno del Genoa.

Alla ripresa dalla seconda sosta di stagione per gli impegni delle varie Nazionali, il Napoli dovrà vedersela con il Torino nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Occasione, la medesima, per dare un ulteriore segnale alla concorrenza, dopo aver difeso il primo posto – al pari della Roma – nell’ultima vittoria contro il Genoa. Tale sfida ha però riservato diversi ostacoli per la compagine allenata da Antonio Conte, capace però di ribaltare una situazione che si era fatta molto complicata.

Tra i calciatori che più si è messo in evidenza in occasione dell’ultima sfida allo stadio Diego Armando Maradona, ma in generale in tutto l’inizio della stagione, è senza dubbio Brooke Norton-Cuffy: suo lo scatto che ha lasciato sul posto Mathias Olivera, per poi servire Jeff Ekhator all’interno dell’area, in occasione del parziale e momentaneo 1-0 in favore dei rossoblù. La sua prestazione avrà sicuramente colpito il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, che è a caccia di un rinforzo proprio in quel ruolo in vista della finestra di mercato del prossimo gennaio.

Ultime mercato SSC Napoli, piace Norton-Cuffy: la situazione

Anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma il gradimento del Napoli per l’esterno del Genoa, Brooke Norton-Cuffy.

Quest’ultimo intriga anche alla Juventus e non è escluso che possa divenire un oggetto del desiderio per altre big. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal proposito:

“Attirata ovviamente l’attenzione delle grandi del campionato, Napoli e Juventus in testa, mentre si parla di una sua possibile promozione in tempi brevi nella nazionale maggiore. Oggi il Genoa valuta Norton-Cuffy almeno una quindicina di milioni (lo aveva acquistato dall’Arsenal per poco più di un milione di euro, con clausola su futura rivendita, ndr), pur non avendo almeno sino a fine stagione l’intenzione di lasciarlo andare via”.

Napoli a caccia di un esterno: resta in ballo ancora Juanlu Sanchez

Sempre per quanto riguarda la caccia a un esterno di piede destro, il Napoli tiene calda sempre la pista che porterebbe al ritorno di fiamma per Juanlu Sanchez del Siviglia.

La sensazione, in ogni caso, è che quella della fascia sinistra sarà una questione che terrà banco e non poco in ottica mercato, nei prossimi mesi.