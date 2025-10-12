Inaugurato il “Club Napoli Colli Aminei”, Starace e non solo: molti ospiti speciali! – VIDEO

Inaugurato nella giornata di sabato 11 ottobre il nuovo Club Napoli Colli Aminei: tanti ospiti speciali, tra cui il mitico Tommaso Starace.
I tifosi del Napoli, si sa, sono il vero motore di una fede che rende la città partenopea unica nel suo genere. Tantissimi i sostenitori di fede azzurra, anche in giro per il mondo, che non perdono mai occasione per far mancare il sostegno ai propri beniamini. Un sentimento che rappresenta in pieno il nuovo “Club Napoli Colli Aminei”, inaugurato nella giornata di sabato 11 ottobre e che conta già una centinaia di iscritti.
Un’iniziativa che ha visto molti momenti straordinari, alcuni di essi anche toccanti, come l’omaggio al mai dimenticato Diego Armando Maradona nel corso della partitina tra Team Stampa Campania (capitanata dai giornalisti Francesco Molaro e Massimo Sparnelli) e Rappresentativa Club Napoli Colli Aminei. Tra gli ospiti, spicca la presenza di Tommaso Starace, icona della storia del club partenopeo molto amato da tutta la piazza partenopea per il suo amore sempre incessante per i colori azzurri.
Notizie Napoli, inaugurato il nuovo Club ai Colli Aminei
Ai Colli Aminei, nella giornata di sabato 11 ottobre è andata in scena l’inaugurazione del nuovo “Club Napoli Colli Aminei”, all’Istituto Antoniano Padri Rogazionisti di Napoli, comunità a servizio dei poveri, bisognosi e minori in difficoltà.
Una giornata di festa, vissuta nel pieno spirito di comunità e conclusasi con il taglio della torta, spumante e dei bellissimi fuochi d’artificio per inaugurare ufficialmente il nuovo Club Napoli.
Dalla presenza di Tommaso Starace all’amichevole partecipazione del giornalista Umberto Chiariello: in particolare, i due si sono intrattenuti in un momento che è stato tra i più divertenti dell’intera iniziativa, così come si può evincere dalle immagini pubblicate sui canali social di Spazio Napoli.