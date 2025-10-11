Trieste batte Napoli Basketball 79-84, non basta un super Mitrou-Long da 21 punti

Seconda giornata di LBA, la prima in casa del Napoli Basketball che ospita all’Alcott Arena la Pallacanestro Trieste: il tabellino e la cronaca del match

Primo quarto

I primi tre punti sono di Brown, l’ex della partita. Mitrou-Long prova ad accendersi con i primi due punti dai tiri liberi, ma è Simms che ruba la scena con 7 punti di pura tecnica e spettacolo. Trieste prova ad agganciarsi nuovamente con i canestri di Ross ed Anderson. Ma entra in partita anche Flagg con 5 punti di fila. Candussi riporta gli ospiti a -1, poi ci pensa Anderson dai tiri liberi a realizzare il 19 pari. 19-19

Secondo quarto

El-Amin entra in gara con una super tripla e penetrazioni. Trieste punge con Moretti e prova una mini fuga con i tre liberi segnati da Brooks. Ramsey allunga sul +5 con una tripla a 3’39” dall’intervallo, che costringe Magro a chiamare timeout. Trieste difende bene e realizza con ottime percentuali dall’arco (56%). Gli azzurri nel finale di quarto si disuniscono tra proteste e leggerezze. 39-47

Terzo quarto

Si scalda l’atmosfera del palazzetto, con i 4 punti di Mitrou-Long e la tripla di Simms. Poi Caruso sporca un passaggio e manda il canadese a canestro, accorciando a -4 dopo quattro minuti dall’inizio del periodo. Coach Gonzalez ferma il tempo, prova a riassettare il quintetto e raffreddare gli animi. Caruso protagonista del t Rerzo quarto, specialmente sotto il punto difensivo. Napoli cresce nel corso della gara. Dopo l’intervallo è aumentata la pressione sulle conclusioni e sui portatori di palla, che costringono Trieste e perdere parecchi palloni sanguinosi. A uno dalla fine del quarto, parziale di 8 a 1 per gli Azzurri. Saccoccia sale in cattedra con buona difesa e gestione possesso, costretto a rimpiazzare Mitrou-Long a 4 falli. 62-56

Quarto quarto

Brutto inizio di quarto per gli azzurri, che calano l’attenzione difensiva e sbagliano due triple aperte con Gentile e El-Amin. Trieste accorcia, costringe Magro a chiamare timeout dopo 3 minuti di gioco. Flagg fuori dal gioco e falloso. Napoli in serie difficoltà e resta aggrappata alla partita. Trieste ricomincia a segnare e trova il +3 con Ramsey. Dopo 6 minuti di gioco, solo quattro punti per gli azzurri. La sfida Ross-Mitrou Long è da alta pallacanestro. La partita scappa dopo il tecnico del tutto gratuito degli arbitri nei confronti di El Amin. Vince Trieste, Napoli paga un inizio di quarto quarto timido e basse percentuali dall’arco che si alzano solo nel finale con Mitrou-Long e Simms. 79-84