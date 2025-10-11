Home ->

Napoli Basketball, che sorpresa: spunta il calciatore azzurro all’Alcott Arena – VIDEO

Ospite a sorpresa all’Alcott Arena, teatro del match di questa sera tra il Napoli Basketball e il Pallacanestro Trieste: spunta il giocatore del club azzurro.

Clima frizzante all’Alcott Arena, dove questa sera è di scena l’incontro tra il Napoli Bastekball e il Pallacanestro Trieste. Non mancano nemmeno le sorprese per tutti i tifosi che sono corsi all’impianto per sostenere i propri beniamini: una di esse, riguarda la presenza di un giocatore di proprietà della SSC Napoli, ossia Alessandro Buongiorno, così come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social di Spazio Napoli.

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha voluto vedere dal vivo l’incontro tra il Napoli Basketball e il Pallacanestro Trieste.

Non è una novità per il centrale partenopeo, che ha colto anche questa volta l’occasione per essere presente al fianco della compagine partenopea di basket. Il tutto, in attesa che possa ritornare in campo agli ordini di Antonio Conte: la data cerchiata in rosso, a tal riguardo, è quella della prossima sfida, al rientro dalla sosta per le Nazionali, contro il Torino.

