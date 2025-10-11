Mondiale, Italia agli spareggi: le possibili avversarie

Si profila sempre più lo spettro spareggi per l’Italia, anche dopo la vittoria della Nazionale azzurra contro l’Estonia di questa sera.

Se non è ufficiale, poco ci manca: l’Italia, anche per quest’edizione e per la terza volta di fila, andrà agli spareggi per l’accesso ai Mondiali. La vittoria contro l’Estonia di questa sera è servita ad avvicinare tale scenario, ma non a insidiare la Norvegia: quest’ultima, infatti, ha strapazzato Israele per 5-0 e si è assicurata, difatti, la vittoria del girone di qualificazione.

A questo punto, i tifosi si interrogano su quale potrà essere la prima avversaria dell’Italia agli spareggi che si terranno nel mese di marzo. Non mancano i possibili incroci suggestivi, che ricordano momenti tutt’altro che da incorniciare: possibile, infatti, affrontare addirittura la stessa Svezia, che escluse l’Italia dal Mondiale del 2018.

Spareggi Mondiali: i criteri dei sorteggi

L’Italia, sostanzialmente, si è messa già in carreggiata per il discorso secondo posto, che vale l’accesso agli spareggi per la prossima edizione dei Campionati del Mondo.

È bene ricordare quelli che sono i criteri dei sorteggi e la struttura degli spareggi, considerando che manca solo l’ufficialità aritmetica.

Agli spareggi per il Mondiale partecipano sedici squadre, che si affrontano in quattro mini-tornei comprensivi di semifinali e finale, da cui vengono fuori le quattro qualificate per il Campionato del Mondo. Ad accedere agli spareggi sono le dodici seconde qualificate di ogni girone di qualificazioni più le quattro migliori squadre della UEFA Nations League, che hanno chiuso il proprio gruppo di qualificazione dal 3° posto in giù.

Italia, le possibili avversarie degli azzurri agli spareggi

Chi affronterà l’Italia agli spareggi per i prossimi Mondiali? In attesa della conferma aritmetica, in casa azzurra si pensa già alle possibili avversarie.

Queste le probabili avversarie, riportate da gianlucadimarzio.com: