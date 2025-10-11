Home ->

Estonia – Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Gattuso su Spinazzola

Le formazioni ufficiali di Estonia - Italia

Attesa per il fischio d’inizio della sfida tra l’Estonia e l’Italia, tappa importante per tenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale.

Una notte da non sbagliare per tenere ben accese le speranze di un’impresa che, già di suo, non è semplicissima: l’Italia non vuole mancare, per la terza volta consecutiva, l’accesso ai Mondiali e, per evitare lo spauracchio degli spareggi, in casa azzurra non si dovrà fare alcun passo falso contro l’Estonia, avversaria della Nazionale questa sera. Non arrivano buone notizie dal fronte Norvegia, con la Nazionale di Erling Haaland e compagni sta portando a casa altri tre punti preziosi dal match contro Israele.

Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell’Italia, è chiamato a non fare calcoli: servirà la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla selezione norvegese. In questi minuti, sono state diramate le scelte ufficiali da parte dell’allenatore calabrese: arrivano le decisioni definitive sia su Giovanni Di Lorenzo che su Leonardo Spinazzola (tra i pali, indiscussa la presenza di Donnarumma a discapito, tra gli altri, del portiere della SSC Napoli, Alex Meret).

Formazioni Estonia – Italia: le scelte di Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso punta su Giovanni Di Lorenzo: il capitano della SSC Napoli sarà titolare nella sfida di questa sera contro l’Estonia.

Niente da fare, almeno dal primo minuto, per Leonardo Spinazzola: nelle scorse ore, erano salite le quotazioni di una sua presenza da titolare, ma è Riccardo Orsolini a spuntarla sia sull’esterno umbro che su Andrea Cambiaso.

Di seguito, le formazioni ufficiali di Gattuso per Estonia – Italia:

ITALIA (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.

