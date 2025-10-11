Estonia – Italia 1-3, successo agevole: un giocatore del Napoli protagonista nella terza rete

Successo agevole per l’Italia, che vince per 3-1 contro l’Estonia in trasferta: un giocatore di proprietà della SSC Napoli lascia il suo segno sul match.

L’Italia riesce a portare l’unico risultato che aveva a disposizione per seguire il sogno Mondiale: gli azzurri battono l’Estonia per 3-1, rispondendo alla vittoria di quest’oggi della Norvegia che ha strapazzato Israele per ben 5 reti a 0. Certo, la differenza reti tra l’Italia e la Norvegia rende ormai ufficioso l’addio al primo posto nel girone per l’accesso ai Mondiali. Ma i segnali che arrivano dall’Estonia sono positivi per il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, che porta a casa un altro successo in questo suo inizio alla guida della Nazionale.

Tutti i novanta minuti in campo per il capitano della SSC Napoli, Giovanni Di Lorenzo, mentre l’altro azzurro disponibile, ossia Leonardo Spinazzola, è subentrato solo nel secondo tempo. L’esterno umbro, però, ha avuto modo di mettersi in evidenza: suo l’assist che ha portato al primo gol in Nazionale di Francesco Pio Esposito, a conferma di un momento particolarmente positivo per il calciatore di Antonio Conte.

Nazionale, assist di Spinazzola per Esposito: novanta minuti per Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola sono scesi in campo, questa sera, nella sfida dell’Italia contro l’Estonia.

I due azzurri hanno avuto modo di dire la propria in un match mai realmente in discussione, anche se non sono mancati i colpi di scena. Basti pensare, infatti, che Mateo Retegui ha sbagliato, nel primo tempo, il rigore, dopo il primo gol siglato da Kean, per poi rifarsi al trentottesimo, su assist di Orsolini. La terza rete, siglata nel secondo tempo, porta invece la firma di Francesco Pio Esposito, che raccoglie l’assist da parte di Spinazzola. Da segnalare anche la papera, pochi minuti dopo, da parte di Donnarumma, che dà il là alla rete della bandiera per l’Estonia.

L’Italia, dunque, continua a vincere, anche se ormai la tavola è apparecchiata per gli spareggi che si terranno nel marzo del 2026.

Estonia – Italia: il tabellino del match

Tre reti e la sensazione di un’Italia che, finalmente, sblocca il proprio potenziale offensivo, considerando che i tre gol arrivano tutti da attaccanti (Kean, Retegui ed Esposito, ndr).

Di seguito, il tabellino della sfida di questa sera: