Torino – Napoli, che brutta notizia: è tutto ufficiale

Tra undici giorni c’è la sfida contro i granata e un brutta notizia è stata appena comunicata.

Il Napoli è di nuovo in cima alla classifica di Serie A, a pari merito con la Roma, grazie al successo contro il Genoa. Gli azzurri ora dovranno attendere poco più di dieci giorni per tornare in campo e provare a mantenere la vetta della classifica.

Ad attendere i campioni d’Italia, dopo la sosta delle Nazionali, ci sarà il Torino che ospiterà gli uomini di Conte allo Stadio Olimpico Grande Torino. E proprio sullo stadio, e sulla trasferta, è arrivata una notizia dell’ultima ora, che riguarda i tifosi azzurri.

Comunicata la decisione ufficiale sulla trasferta: ecco cosa è stato stabilito

Sabato 18 ottobre, alle ore 18:00, il Napoli scenderà in campo a Torino per sfidare i granata per la settima giornata di Serie A. Una sfida che, purtroppo, i tifosi azzurri residenti in Campania, non potranno vedere allo stadio.

Infatti, come comunicato dal Ministero degli Interni, è stato ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania. Arriva dunque il terzo divieto stagionale in campionato, dopo quelli di Milano e Firenze.