Notizia super per il Napoli, Conte esulta: succederà contro il Torino

Arrivano buone notizie in casa Napoli, in vista della sfida contro il Torino che accoglierà il ritorno in campo della squadra di Antonio Conte dopo la seconda sosta di stagione per le Nazionali.

Niente Serie A per questo weekend, ma i tifosi del Napoli già non vedono l’ora di vedere i propri beniamini di nuovo in campo. In palio c’è un primo posto, in campionato, da difendere, oltre che un certo entusiasmo da cavalcare. D’altronde, l’inizio di stagione è stato positivo, confermando le ambizioni di quest’estate. Non è affatto un mistero che sia la volontà di difendere il Tricolore conquistato nella scorsa stagione e, al rientro dalla sosta, la seconda di questa stagione per le Nazionali, i campioni d’Italia in carica torneranno alla carica per ribadire il concetto.

La prossima sfida sarà contro il Torino e, in vista della medesima, arrivano notizie positive per Conte, che può contare su un rientro importante dall’infermeria. A sbilanciarsi è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla del rientro a pieno regime di Alessandro Buongiorno: il difensore è pronto a rimettersi a disposizione proprio per la sfida contro la sua ex squadra, che ha sicuramente un carico di emozioni non indifferente per il numero 4 degli azzurri.

News Napoli calcio, Buongiorno pronto al rientro contro il Torino

Alessandro Buongiorno è pronto a ritornare in campo contro il Torino: questa è la notizia lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“All’orizzonte c’è proprio la trasferta di Torino, sabato 18 ottobre alle ore 18, nello stadio dov’è cresciuto, a cui sono legati molti dei suoi ricordi. Per Conte sarà un recupero prezioso, per Buongiorno un giorno speciale nel club dove tutto ha avuto inizio. Aveva cinque anni quando si è legato ai colori granata che ha salutato solo l’estate scorsa per trasferirsi al Napoli. In un anno ha vinto lo Scudetto e ora vuole tornare protagonista dopo l’infortunio rimediato alla quarta giornata”.

Cercasi compattezza difensiva in casa Napoli: ecco Buongiorno

Il rientro di Alessandro Buongiorno è senza dubbio una grande notizia per il tecnico Antonio Conte.

I numeri della fase difensiva nelle ultime uscite sono preoccupanti e, con il centrale del Torino, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale avrà sicuramente un’arma a suo favore per ritrovare, si spera, la compattezza difensiva che è marchio di fabbrica del Napoli dell’era Conte.