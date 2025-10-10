“È tutto vero”, il tecnico ha ammesso tutto sul Napoli: sarebbe arrivato al posto di Conte

In casa Napoli fanno discutere le rivelazioni da parte del tecnico, che sarebbe potuto venire in azzurro al posto proprio di Antonio Conte.

Il Napoli si gode questa pausa per le Nazionali da primo in classifica e con la consapevolezza di essere in piena corsa per un qualcosa di importante. D’altronde, Antonio Conte non ha mai nascosto la volontà di difendere quanto conquistato nello scorso campionato, nonostante ripetersi non è mai facile. L’allenatore leccese continua a invocare la calma, ma sa bene che all’ombra del Vesuvio, tra i tifosi, l’asticella si è alzata un bel po’.

Quest’oggi i partenopei condividono il primato con la Roma di Gian Piero Gasperini, anch’essa a quindi punti. Un inizio di campionato importante per la compagine capitolina, che può vantarsi di essere al primo posto al pari dei campioni d’Italia in carica. Il tecnico ex Atalanta sta già conquistando i suoi tifosi, malgrado le perplessità iniziali di una piazza che è reduce da alcuni campionati deludenti. E a pensare che proprio Gian Piero Gasperini, non molto tempo fa, fu vicino al Napoli: ad ammetterlo è stato lo stesso allenatore piemontese, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Gasperini: “Napoli? Ci fu un impedimento”

Gian Piero Gasperini, a distanza di poco più di dodici mesi, esce allo scoperto in merito all’interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis nell’estate del 2024.

Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore della Roma in occasione del suo intervento al Corriere dello Sport:

“Parlai con il Napoli, ma la vittoria dell’Europa League cambiò le cose. Fu l’impedimento. Ero convinto che avremmo potuto andare anche oltre con l’Atalanta, perché avevamo una squadra forte, risorse per poter puntare ancora più in alto. E invece l’ultimo anno è stato il più tribolato sul piano dei rapporti, ma ugualmente bello come risultati”.

Gasperini e il Napoli: un binomio sfiorato ben due volte

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spesso pensato a Gian Piero Gasperini sulla panchina del suo Napoli.

Non solo nell’estate del 2024: il numero uno dei partenopei ci ha pensato anche anni fa, quando il tecnico era al Genoa. Alla fine, però, nonostante le parti furono molto vicine, non se ne fece nulla, con gli azzurri che puntarono poi su altri profili e idee.