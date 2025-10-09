Caprile-Napoli, il retroscena sull’addio è da brividi: i motivi che hanno portato alla separazione

Elia Caprile è un ex calciatore del Napoli, ma l’estremo difensore è tornato a parlare della sua vecchia esperienza per analizzare un retroscena chiave.

La storia d’amore tra Elia Caprile e il Napoli è durata poco e non ha portato i frutti sperati. A gennaio dello scorso anno, ci fu lo scambio proprio tra l’estremo difensore e Simone Scuffet, con quest’ultimo approdato a Napoli come vice Meret. Al termine della stagione, poi, si è consumato l’addio definitivo con l’ex Leeds che ha scelto di vestire la maglia del Cagliari. Intanto, il noto calciatore però ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sull’addio.

Caprile: “A Napoli mancava una parte di me”: le sue parole

Elia Caprile, attuale calciatore del Cagliari ma con un passato al Napoli è tornato a parlare dei motivi che l’hanno portato a dire addio al club azzurro. Quest’ultimo, infatti, durante l’estate ha scelto di cedere a titolo definitivo l’estremo difensore italiano. A raccontare il tutto ci ha pensato lo stesso calciatore, il quale ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”. Di seguito l’annuncio.

“A Napoli andava davvero tutto bene. Ho un ricordo bellissimo del club e della città, ma durante la permanenza sentivo che mancasse una parte di me. Ora non posso che ringraziare il Cagliari per l’opportunità”.

Parole, quindi, che non lasciano più alcun dubbio sui motivi che hanno portato all’addio di Elia Caprile. Quest’ultimo, con la maglia del Cagliari si sta confermando come uno dei miglior portieri in Italia. Non a caso, sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter che potrebbe decidere di acquistarlo come erede di Yannick Sommer.