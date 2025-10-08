Plusvalenze Napoli, arriva una clamorosa novità: cosa rischia il club e il presidente De Laurentiis

Sono ore molto importanti in casa Napoli. Infatti, sarebbero emersi nuovi dettagli importanti sul cosiddetto “caso plusvalenze”.

Da diversi mesi, tiene banco in casa Napoli una questione molto importante: il cosiddetto caso plusvalenze. Da tempo, sono in corso le indagini da parte della Procura che però già da tempo ha archiviato il tutto. Ciò nonostante, però, continuano ad emergere dettagli molto importanti legati alla società azzurra e ai suoi dirigenti. Di seguito l’ennesima novità emersa nelle ultimissime ore.

Intercettazioni tra Giuntoli e Pompilio: cosa rischia il Napoli

Sembrava tutto concluso, ma il caso plusvalenze legato al Napoli continua a tenere banco. Prima di analizzare il tutto, bisogna sottolineare che la Procura Sportiva ha già archiviato il caso, ma intanto continuano ad emergere dettagli significativi sulla vicenda.

Naturalmente, al centro di tutto c’è il passaggio dal Lille al Napoli di Victor Osimhen. A distanza di anni, l’approdo del nigeriano continuano ad essere oggetto di discussione e secondo “La “Repubblica” nelle ultime ore sarebbe emersa una sorta di intercettazione tra l’ex ds Cristiano Giuntoli e il vicedirettore sportivo Giuseppe Pompilio. Tra i due, secondo il quotidiano è emersa una frase chiave: “Non devi scrivere nulla. Non lasciare tracce nelle mail”. Una frase netta, significativa, che lascia tantissimi dubbi.

Ora in tanti si chiedono cosa rischia il Napoli di Aurelio De Laurentiis? A livello sportivo nulla. Il procuratore Chinè ha già deciso di non riaprire il caso dal punto di vista sportivo, mentre invece i pm chiedono il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli per falso bilancio. Una cosa però è chiara: il caso non avrà un seguito sotto l’ambito sportivo.