Nuovo stadio Napoli, svelato l’identikit dell’impianto: ora De Laurentiis non torna più indietro

Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare: al Napoli serve un nuovo stadio. Il presidente del club azzurro avrebbe già in mente l’identikit del nuovo impianto da regalare ai tifosi.

Il Napoli ha aperto un nuovo ciclo. Due Scudetti negli ultimi tre anni sono la prova evidente del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, oltre ad ingaggiare volti noti per aumentare il valore della rosa, ha anche deciso di investire sugli impianti. Su tutti ci sono due temi importanti: Stadio e Centro Sportivo. Per il primo, infatti, sarebbe nato già una sorta di identikit che anticipa quelle che potrebbero essere le possibili scelte.

Stadio Napoli, De Laurentiis ha le idee chiare: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare al Napoli una nuova casa. Ad oggi, i temi legati allo stadio Diego Armando Maradona continuano ad essere molto discordanti. In modo particolare, però, il patron azzurro sarebbe molto desideroso di costruire un nuovo impianto. Il numero uno della società, infatti, avrebbe già in mente un progetto chiaro e soprattutto molto ambizioso.

Come riportato da “Il Mattino” il nuovo impianto sorgerà a Poggioreale, precisamente al Caramanico. La volontà del patron sarebbe molto chiara: dare vita ad uno stadio innovativo, con diverse aree a disposizione degli atleti, giornalisti, tifosi e tanto altro. Infatti, starebbe per nascere anche l’idea della presenza di un museo capace di regalare emozioni ai sostenitori partenopei.

Il tema cruciale, però, è quello legato alla capienza. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare: il nuovo stadio del Napoli dovrà avere una capienza di 65mila spettatori. Si tratta di numeri incredibili, che se confermati garantirebbero alla società incassi record. Un altro tema importante è quello legato ai posti auto, con il patron che spinge per averne almeno 8000mila. Tutto ciò, ovviamente semplificherebbe le possibilità di raggiungere lo stadio, anche se nell’area del Caramanico stanno per essere aperte due stazioni della linea 1: Tribunale e Poggioreale. Si tratta, quindi, di un progetto innovativo che permetterebbe al Napoli di “paragonarsi” ai grandi top club europei.