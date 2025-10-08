Dal Brasile al Napoli passando per Barcellona: De Laurentiis e Conte hanno tentato un colpo sensazionale!

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su una vicenda molto importante riguardante gli azzurri e un possibile colpo di mercato sensazionale.

La scorsa estate ha avuto risvolti fenomenali per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. La piazza partenopea ha accolto nomi di primissimo livello quali Kevin de Bruyne e Rasmus Hojlund, così come altri giocatori importanti del campionato di Serie A come Sam Beukema e Lorenzo Lucca. Eppure, ci sono tante possibilità nascoste nel mondo del calcio e sogni che, per un motivo o per un altro, non si sono mai concretizzati.

Un mago al Maradona: il Napoli ha sognato nell’eredità di Diego

Ben noto è che a Napoli il giocatore più impattante e più ricordato di sempre è Diego Armando Maradona. Oltre ai titoli conquistati in azzurro, D1oS ha sempre portato nell’ambiente un clima di amore, di festa, di grande spettacolo e divertimento calcistico, grazie al suo estro, alla sua fantasia e al suo talento. E, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stata un’occasione per portare all’ombra del Vesuvio un giocatore molto simile alla corte di Conte.

Si tratta di Neymar Jr., giocatore che come pochi altri nel panorama calcistico non ha bisogno di presentazioni. Santos, Barcellona, PSG, Al-Hilal, per poi finire nuovamente al Santos: questo è il percorso di O Ney, personalità estremamente fantasiosa con il pallone dai piedi e suggestione di mercato per la scorsa finestra estiva del Napoli. Eppure, nonostante la sensazionalità del colpo, per più di qualche motivo si è trattato solo di un’illusione.

Neymar-Napoli, sogno sfumato a causa di De Bruyne

Come ripreso dalla Gazzetta dello Sport, sono state fatte serie valutazioni per provare a ingaggiare Neymar: a partire dal mese di gennaio, momento in cui si è formalizzata la strabiliante idea, vi sono stati vari summit tra il presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e il DS Giovanni Manna per studiare la seria concretizzazione del colpo. Nel corso di questi incontri, si è cercato di capire se e come inserire al meglio Neymar nello scacchiere azzurro.

Eppure, segnala La Gazzetta dello Sport, tutto è sfumato per “colpa” di Kevin de Bruyne. Con la materializzazione del sensazionale colpo di King Kev a parametro zero dal Manchester City, mister Conte aveva già ipotizzato l’idea di costruire un centrocampo pesante, i cosiddetti “Fab Four“. L’arrivo di Neymar, dunque, avrebbe creato seri problemi di equilibrio tattico e difficoltà di collocazione sul terreno di gioco. E, pertanto, da maggio in poi il nome più in auge del brasile non è stato altro che un bel ricordo a cui pensare.