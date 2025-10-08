Colpo di scena Lukaku, ora per il Napoli rischia di cambiare tutto: cosa sta succedendo

Romelu Lukaku continua ad essere uno dei nomi più caldi in casa Napoli. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importantissimi sull’infortunio del belga.

La stagione di Romelu Lukaku non è mai iniziata. L’amichevole contro l’Olympiakos ha rovinato e non poco i piani del calciatore, il quale perderà gran parte del campionato e della Champions League. Fortunatamente, il Napoli ha saputo muoversi ed anche velocemente andando a chiudere l’operazione legata a Rasmus Hojlund. Ciò nonostante, però, il belga resta sempre una pedina su cui puntare e nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli chiava sulle sue condizioni.

Rientro in anticipo per Lukaku? La verità sulle sue condizioni

Romelu Lukaku è stato una pedina chiave per il Napoli nell’anno che ha portato al quarto Scudetto. Da sempre uomo fidato di Conte, il belga ha saputo calarsi nella piazza azzurra a suon di gol e giocate. Poi, però, ad agosto durante la preseason tutto si è “fermato” a causa di un infortunio grave: lesione al retto femorale.

I tempi di recupero sono lunghi, lunghissimi e inizialmente si pensava ad un possibile rientro entro la fine dell’anno. In realtà, però, come riportato da “Il Mattino” le cose starebbero cambiando ed anche in modo molto veloce. Ad oggi, Lukaku avrebbe effettuato passi da giganti e i medici della nazionale belga avrebbero assicurato al Napoli un possibile rientro in città già a fine ottobre.

Si tratta di una notizia incredibile, che se confermata cambierebbe completamente i piani del Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, l’obiettivo di Lukaku sarebbe quello di presenziare già in occasione della Supercoppa Italiana in programma il prossimo 18 dicembre a Riad. Le condizioni del belga saranno monitorate, ma intanto si fa largo l’idea di un recupero lampo dopo quanto accaduto in estate.