Stadio Napoli, lettera di De Laurentiis al Comune: i dettagli

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a lavorare al nuovo stadio: l’edizione odierna de Il Mattino svela la lettere del numero uno azzurro indirizzata al Comune.

Il presente per il Napoli è senza dubbio pieno di soddisfazioni: gli ultimi Scudetti sono la conferma di un lavoro, quello da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che è senza dubbio imponente. Il numero uno azzurro è stato capace di rendere autorevole una società che in vent’anni è passata dalla Serie C ed è arrivata alla ribalta nazionale. Ma ora il patron non intende mollare: anzi, vuole rilanciare le ambizioni di un club che continua a mirare in alto.

A tal proposito, non può prescindere ovviamente la questione stadio. Da tempo, il club azzurro ha rotto gli indugi in merito, svelando la volontà di costruirsi un nuovo impianto da zero, accantonando quindi l’idea di puntare, in futuro, ancora sullo stadio Diego Armando Maradona. Quest’ultimo è al centro di un lungo dibattito dalle parti di palazzo San Giacomo, visto che in ballo c’è la propria candidatura a Euro 2032. Il Napoli, in ogni caso, sembra determinato a percorrere la propria strada, anche senza attendere segnali in merito al restyling dell’impianto di Fuorigrotta.

News Napoli calcio, mossa di De Laurentiis per la questione stadio: i dettagli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a muoversi per quanto concerne la possibilità di costruire un nuovo stadio.

L’edizione odierna de Il Mattino svela che il numero uno azzurro ha scritto al Comune di Napoli, spingendo per una soluzione in particolare. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Quattro paginette su carta intestata della SSC Napoli dove si legge tutta la determinazione del Presidente Aurelio De Laurentiis nell’andare avanti sul progetto dello stadio al Caramanico. Si tratta delle controdeduzioni del club azzurro alle criticità rilevate da Comune e Città metropolitana – entrambe guidate dal sindaco Gaetano Manfredi – al progetto di fattibilità del nuovo impianto”.

Nuovo stadio Napoli, De Laurentiis spinge per il Caramanico

In tale lettera, il presidente azzurro afferma come tale progetto possa essere importante per la zona in questione, malgrado ci sia in ballo anche un altro progetto, ossia quello di AreNapoli.

L’esistenza di tale progetto, secondo il punto di vista del presidente De Laurentiis, non inficerebbe quello promosso dalla SSC Napoli.