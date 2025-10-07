“So bene cosa ha passato”, dalla Nazionale arriva un messaggio per un calciatore del Napoli: l’incredibile rivelazione

La Serie A è stata a causa della sosta per le Nazionali, ma intanto è arrivato un messaggio rivolto ad un noto calciatore azzurro.

La 6a giornata di Serie A si è conclusa con il big match tra Juventus e Milan. Intanto, mentre le due squadre si affrontavano, si era da poco conclusa la sfida tra Napoli e Genoa sul punteggio di 2-1. Cinque vittorie su sei partite: è questo il bottino raccolto dalla squadra di Conte, il quale può contare su alcune pedine “intoccabili”. Proprio dal ritiro della Nazionale è arrivato un annuncio legato ad un “pupillo” del tecnico azzurro.

Napoli, senti Eriksen: “Hojlund è forte mentalmente. Dà sempre tutto”

Continuano ad arrivare apprezzamenti su Rasmus Hojlund. Dopo una parentesi del tutto deludente con la maglia dello United, l’ex Atalanta è semplicemente rinato alla Corte del Vesuvio ed è pronto a rubare la scena per tutta la stagione. Naturalmente, il calciatore è stato anche convocato dalla Danimarca, con la quale scenderà in campo nei prossimi impegni.

Oltre alle parole del CT, però, nelle ultime ore sono arrivati anche importanti apprezzamenti da parte di Christian Eriksen, vecchia conoscenza del calcio italiano e attuale giocatore del Wolfsburg. Il noto centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in conferenza stampa analizzando il momento del neo acquisto del Napoli.