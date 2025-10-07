Occhio Napoli, un comportamento non piace a Conte: di cosa si tratta

Atteggiamenti che non sono passati inosservati al tecnico campione d’Italia. Una situazione per niente piacevole e che potrebbe giocare un brutto scherzo.

Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato nel migliore dei modi. Gli azzurri ritrovano il primo posto, condiviso con la Roma, dopo una sfida tutt’altro che semplice contro il Genoa. Un match dove i rossoblù hanno messo in seria difficoltà i campioni d’Italia, con quel gol del vantaggio che aveva gelato tutti.

Poi il secondo tempo il risveglio azzurro e vetta di nuovo conquistata. Ma non è oro tutto ciò che luccica. Non sono passati inosservati alcuni momenti ad Antonio Conte, soprattutto a fine tempo, con il Napoli sotto nel punteggio. Una situazione da sistemare il prima possibile.

A Conte non piace affatto: il retroscena che interessa i tifosi

Il Napoli è di nuovo in testa e dovrebbe essere l’unica cosa davvero importante in questo momento. L’aver reagito come si doveva per archiviare il ko esterno contro il Milan. E invece risulta esserci ancora una strana aria intorno allo spogliatoio.

Un’aria che però non riguarda i giocatori, bensì i tifosi. Infatti, come riportato da Il Mattino, è come se il pubblico napoletano fosse diventato impaziente e che voglia vedere il Napoli vincere ogni partita, una sorta di obbligo. E quei fischi a fine primo tempo, lì ha sentiti anche Conte.

Una situazione che al tecnico non piace per niente. Un clima che non aiuta la squadra nei momenti di difficoltà. È come se la cavalcata trionfante del quarto scudetto, avesse fatto dimenticare ai tifosi che bisogna sempre lottare per vincere, un concetto sempre ribadito da Antonio Conte.

D’altronde è stato lui stesso a ripartire al grido di: “Amma fatica again, chiu assai”. Magari che possa essere d’ispirazione al pubblico napoletano, con la voglia di: “Tifare again, chiu assai”, per sedare una situazione poco gradita dal loro allenatore.