“Non sono affatto sorpreso”, il CT Gattuso elogia un noto big del Napoli: l’annuncio è arrivato in diretta

Il CT dell’Italia Gennaro Gattuso ha elogiato un calciatore del Napoli. L’annuncio sull’azzurro è arrivato in diretta durante la conferenza stampa odierna.

La Serie A è costretta a fermarsi a causa della sosta per le Nazionali. A scendere in campo sarà anche l’Italia, a caccia di una qualificazione al prossimo Mondiale che però è sempre più complessa (almeno da prima nel girone). Ciò nonostante, però, gli azzurri non mollano e il CT Gattuso si affiderà ai suoi uomini migliori. A tal proposito, il commissario tecnico ha voluto elogiare un calciatore del Napoli durante la conferenza stampa odierna.

“Spinazzola? Devo già ringraziarlo”: Gattuso chiaro in conferenza stampa

Leonardo Spinazzola sta dimostrando di essere un calciatore importante per il Napoli e non solo. L’esterno azzurro, non era stato inizialmente convocato dal CT Gattuso per i prossimi impegni dell’Italia. L’infortunio di Matteo Politano, però, ha costretto il commissario tecnico ad apportare delle modifiche e la scelta è ricaduta proprio sull’ex Juventus che sta vivendo un periodo importante in maglia Napoli.

A tal proposito, nel corso della conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha lanciato un messaggio importante proprio a Leonardo Spinazzola, il quale potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche in Nazionale. Di seguito le parole del CT.