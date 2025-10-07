Napoli, un azzurro non è mai partito così bene: è l’uomo in più di Conte

La squadra ha iniziato al meglio la nuova stagione, grazie anche ad un azzurro che sta performando a livelli mai visti: è la vera sorpresa dell’anno sin qui

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione sportiva con le idee ben chiare. Lo scudetto sul petto pesa ed è una simbolo di grande responsabilità, ma i calciatori al servizio di Antonio Conte stanno dimostrando con forza di volersi riconfermare, nonostante le difficoltà del percorso. Del resto, gli sforzi del presidente Aurelio De Laurentiis sono sotto gli occhi di tutti, ed ora sembra stiano iniziando a dare i frutti sperati.

Gli acquisti messi a segno son stati nove e tutti di livello. Molti di questi, per di più, sono arrivati sotto richiesta del tecnico salentino in prima persona. La cifra complessiva investita si avvicina intorno ai 200 milioni di euro, ma al tempo stesso la società ha deciso di trattenere diversi calciatori chiave all’interno del gruppo squadra. Tra questi, c’è un azzurro che si sta prendendo la squadra sulle spalle con il proprio miglior avvio di stagione in carriera, nonostante i rumors che lo vedevano vicino all’addio in estate: è l’uomo in più di Conte.

Napoli, Spinazzola è on-fire: mai così bene in carriera nelle prime 6 di Serie A

Se da un lato ci sono Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne che si stanno guadagnando l’affetto del pubblico partenopeo a suon di gol e assist, dall’altro non si può non menzionare Leonardo Spinazzola ed il suo grandissimo avvio di stagione con la maglia azzurra. L’ex Roma e Juventus è il vero uomo in più di mister Conte in questo primo assaggio di annata, e le sue prestazioni top player non sono passate inosservate.

Il laterale si è conquistato un posto da titolare sulla corsia di sinistra grazie ad una condizione fisica mai vista e a delle giocate che stanno risultando decisive per le sorti delle partite disputate sin qui dai Campioni d’Italia. Inoltre, anche a livello di presenza sul tabellino uno Spinazzola così non si era mai visto. Sin qui, in carriera non aveva mai trovato un gol e fornito un assist nelle prime sei giornate di Serie A.

Spinazzola torna in Nazionale a 32 anni: il CT Gattuso ha deciso di premiarlo

Per trovare il miglior inizio del calciatore prima di quest’anno bisogna andare indietro di due anni, quando vestiva la maglia della Roma. In quell’occasione, aveva trovato un gol e un assist ma dopo sette giornate. Grazie a questo inizio in quinta marcia, il classe ’93 ha ritrovato anche la maglia della Nazionale del CT Gennaro Gattuso, ed ora i tifosi partenopei se lo tengono stretto.

Dopo le voci dello scorso agosto di un’ormai imminente partenza verso una nuova destinazione, complice anche l’arrivo del talentoso Gutierrez, Spinazzola si è preso in mano il Napoli.