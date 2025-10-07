Napoli, la decisione a sorpresa del Giudice Sportivo: brutte notizie per gli azzurri

Non arrivano buone notizie per gli azzurri, una volta terminata la sesta giornata di Serie A: il Giudice Sportivo si è pronunciato

I tifosi azzurri hanno più di un motivo per sorridere. Il Napoli occupa stabilmente il primo posto, momentaneamente assieme alla Roma, dopo le prime sei giornate del nuovo campionato di Serie A. L’avvio di stagione degli uomini di Antonio Conte è stato molto positivo, nonostante siano arrivate già due sconfitte.

Nella giornata odierna, però, sono piovute le prime brutte notizie. Da un lato gli esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti gli infortunati Lobotka e Politano. Dall’altro, invece, la sentenza del Giudice Sportivo, che poco fa si è pronunciato in merito alle vicende che hanno caratterizzato l’ultima giornata di campionato: tirato in ballo anche il Napoli.

UFFICIALE – Serie A, il Giudice Sportivo si è pronunciato: ammenda al Napoli per utilizzo di laser al Maradona

Il Napoli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per il comportamento scorretto del proprio tifo, in occasione della sfida casalinga contro il Genoa. Una volta terminata la sesta giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato come di consueto. Un solo calciatore squalificato, Touré del Pisa, espulso contro il Bologna.

Diverse ammende per quattro club, fra i quali il Napoli. Gli azzurri, nello specifico, sono stati sanzionati per aver indirizzato ad un calciatore del Genoa un fascio di luce-laser. Ecco il provvedimento ufficiale nel dettaglio: