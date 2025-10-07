Napoli e Roma in testa, spunta una statistica clamorosa: c’era ancora Maradona

Quanto emerso dopo questo avvio di stagione ha del clamoroso: protagoniste, questa volta, Napoli e Roma, che stanno dominando in Serie A

Il Napoli si sta confermando come squadra favorita per la conquista del titolo, anche in questa stagione. I ragazzi di Antonio Conte dopo le prime sei giornate di Serie A sono primi in classifica, grazie a cinque vittorie ed una sola sconfitta. Assieme agli azzurri, al comando delle operazioni con 15 punti, c’è la Roma di Gian Piero Gasperini.

La squadra capitolina è la vera rivelazione del campionato sin qui, e si candida ad essere una delle principali antagoniste del Napoli durante tutto il corso dell’anno. Il dominio (momentaneo) delle due squadre del sud sulla concorrenza ha inoltre pareggiato un vecchio record che durava dai tempi di Diego Armando Maradona.

Serie A, Napoli e Roma prime dopo sei giornate solo nell’ 89/90: non accadeva da 35 anni

Napoli e Roma appaiate prime in classifica non si vedevano da un po’, ma un avvio così importante in combinata per le due compagini non si vedeva da ancor più tempo. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini si confermano due geni del calcio, e quello che stanno facendo in questo avvio di stagione è già da record.

Secondo quanto riportato da OptaPaolo su X, infatti, prima di questa stagione era successo solo nell’annata 1989/90 che azzurri e giallorossi si trovassero da soli in testa alla classifica dopo almeno sei giornate, nella storia della Serie A a girone unico. Un record eguagliato che potrebbe essere presto riscritto, al rientro della sosta.