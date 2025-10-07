Infortunio Politano, l’azzurro ha confidato una cosa ai medici del Napoli: il retroscena

Le condizioni di Matteo Politano tengono con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli: dalla rassegna stampa arriva il retroscena sul problema accusato nel match contro il Genoa.
Il Napoli è arrivato a questa seconda sosta di stagione per le Nazionali con il primato in tasca, seppur condiviso con la Roma, a quindici punto. Un ottimo scenario da cui ripartire al termine degli impegni delle varie selezioni internazionali per Antonio Conte, che intanto deve fare i conti con diversi acciaccati. In particolare, si attendono novità su Matteo Politano, uscito anzitempo nel corso dell’ultima sfida del campionato di Serie A contro il Genoa per un problema di natura muscolare.
Nelle prossime ore dovrebbero arrivare notizie più concrete, con il calciatore che si è visto costretto a rinunciare alla chiamata in Nazionale del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso (al suo posto, convocato Leonardo Spinazzola). Intanto, l’edizione odierna de Il Mattino svela alcuni retroscena in merito.
News Napoli calcio, attesa per Politano: le ultime sulle condizioni
Per Matteo Politano, bisogna aspettare gli esiti degli esami strumentali per capire la portata del suo infortunio muscolare, patito contro il Genoa.
Il Mattino oggi in edicola, a tal proposito, scrive:
“Politano ha confessato immediatamente ai medici in campo che ha provato a fermarsi appena c’è stato il minimo allarme: una scelta che non significava alzare bandiera bianca ma evitare il peggio. Il problema per lui e per Conte sarà il calendario ingolfato.
L’obiettivo – ma più che altro è una speranza al momento – sarebbe non rinunciare a lui per la sfida al vertice contro i nerazzurri di Chivu. Ma resta impossibile fare previsioni con questo tipo di problemi”.
Secondo il quotidiano, dunque, l’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per il big match contro l’Inter. Con la speranza, ovviamente, che gli esami strumentali non diano diagnosi particolarmente preoccupanti.