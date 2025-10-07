Conte, messaggi per il futuro: indizio evidente sul Napoli

Antonio Conte è sempre l’uomo al centro del progetto Napoli: il tecnico azzurro è entrato nel cuore di una città che lo acclama continuamente.

Il Napoli sorride e convince: il primo posto in classifica, condiviso con la Roma, è la dimostrazione di come gli azzurri siano sul pezzo. C’è tutta la volontà di difendere fino all’ultimo, con le unghie e con i denti, lo Scudetto conquistato nello scorso anno, oltre all’ambizione di fare un percorso importante nella UEFA Champions League. Insomma, gli azzurri hanno consolidato il proprio valore grazie al lavoro di Antonio Conte, grande protagonista della vittoria di campionato della scorsa annata e vero e proprio beniamino di un’intera piazza.

Un affetto ricambiato dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: sono ormai virali le immagini del leccese che, dopo il fischio finale della sfida il Napoli e il Genoa, esce dallo stadio Diego Armando Maradona intonando “‘O surdato ‘nnamurato” e incitando il pubblico di Fuorigrotta a gioire per i tre punti conquistati. È un Conte immerso totalmente nella realtà partenopea e, stando a quanto si può evincere anche da alcune uscite davanti ai microfoni, il tecnico è pronto a restarci a lungo, in ottica futuro.

Notizie Napoli calcio, Conte destinato a restare anche il prossimo anno? L’indizio

Il Napoli vuole puntare a lungo su Antonio Conte: l’intenzione è chiara oltre che ovvia, considerando quelli che sono i risultati ottenuti in questi dodici mesi e poco più da allenatore azzurro.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal proposito scrive:

“(…) Non fa che ribadire che questa è la stagione in cui si stanno gettando le basi. Le basi per il futuro. E dietro questa frase bisogna anche cogliere un sottinteso, un dettaglio che non è poi così di poco conto: Antonio parla del presente, ma intanto è già proiettato su Napoli che verrà. Un futuro in cui lui si vede già condottiero. Perché nelle sue intenzioni c’è la voglia di rispettare fino alla fine il contratto con De Laurentiis, siglato nell’estate del 2024 e con scadenza il 30 giugno del 2027″.

Conte vuole costruire un ciclo a Napoli: i dettagli

Stando alla ricostruzione de Il Mattino, l’intenzione da parte del tecnico del Napoli, Antonio Conte, è quella di aprire un ciclo all’ombra del Vesuvio.

C’è possibilità, dunque, che al termine dell’annata in corso le idee possano essere più chiare rispetto al maggio scorso, quando il destino dell’allenatore partenopeo era avvolto da un certo mistero, risolto poi dalla permanenza in azzurro.