Colpo di scena Insigne, si avvicina il ritorno in Italia: quando potrà giocare in Serie A

Il futuro di Lorenzo Insigne sarà con ogni probabilità in Italia. Ecco le tempistiche e soprattuto la sua nuova squadra dopo l’esperienza in MLS.

Il Napoli, la fascia da capitano e le emozioni contrastanti. Amore e odio, si potrebbe racchiudere un po’ così quello che è stato il rapporto tra Lorenzo Insigne e la piazza azzurra. Nato a Frattamaggiore, l’ex leader della squadra campana ha sempre portato con sé un peso diverso. Tutto questo, poi, portò all’addio con la speranza di diventare “grandi” in MLS. Così non è stato, quindi a distanza di anni il ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne si avvicina sempre più.

Insigne ha scelto la Lazio: Sarri spinge per averlo in rosa

La stagione della Lazio non è iniziata alla grande. Complice il blocco del mercato, Maurizio Sarri non ha potuto contare su nuovi innesti, in quanto la società capitolina è stata costretta a non intervenire. Tutto ciò, ovviamente ha complicato le cose e non poco. In modo particolare, però, avrebbe tardato anche l’arrivo di Lorenzo Insigne nella Capitale.

L’ex Napoli è ormai svincolato dopo la deludente esperienza in MLS, motivo per il quale a caccia di una nuova squadra. Come riportato da “Calciomercato.com” quest’ultima potrebbe essere proprio la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico spinge per avere l’italiano in rosa, visto anche il rapporto coltivato negli anni a Napoli.

La situazione sta diventando sempre più chiara, visto che il blocco sul mercato della Lazio sarà presto risolto e quindi si potrà procedere al tesseramento di Lorenzo Insigne che rappresenta un colpo a costo zero. L’ultima insidia per Sarri è rappresentata dal ds Fabiani, il quale vorrebbe valorizzare calciatori già presenti in rosa come ad esempio Noslin. Ciò nonostante, tutto lascia pensare all’arrivo di Insigne in maglia Lazio, con l’ex Napoli che potrebbe militare in Serie A già da novembre.